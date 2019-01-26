كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كولورادو: السجن 27 عاما لرجل حاول تفجير مركز للشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ممثلون للادعاء، إن المحكمة الجزئية في مدينة دنفر الأمريكية حكمت على رجل بالسجن 27 عاماً، بعد أن أقر بالذنب بزرع قنبلة خارج مركز للشرطة في ولاية كولورادو، انتقاماً لمقتل صديقه قبل نحو نصف قرن.

وقال متحدث باسم المدعي الأمريكي جاسون دون، إن المحكمة أدانت ديفيد مايكل أنسبري 66 عاماً، بسبب محاولة تفجير مركز شرطة نيدرلاند في 2016.

ولم تنفجر العبوة المحلية الصنع رغم محاولات أنسبري المتكررة لتفجيرها بهاتف محمول، وذلك حسب أمر اعتقال أصدره مكتب التحقيقات الاتحادي.

وقالت مذكرة قدمها ممثلو الادعاء، إن أنسبري كان عضواً في جماعة من الهيبي تعرف باسم "الصفاء والهدوء والسلام".

وكان للجماعة وجود في بلدة نيدرلاند الجبلية، في الستينات والسبعينات. وقال الادعاء، إن "أحد أعضاء هذه الجماعة واسمه جاي جوجنور قُتل في نيدرلاند في 1971".

وقال ممثلو الادعاء الاتحادي، إن "قائد شرطة نيدرلاند رينر فوربس اعترف في نهاية الأمر بقتل جوجنور، وأدين بالجريمة 1998، قبل وفاته.