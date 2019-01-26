كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يتبرع براتبه لهيئة أمريكية تعد أبحاثا عن إدمان الكحول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبرع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب براتبه عن الربع الثالث من عام 2018 إلى هيئة فيدرالية تعد أبحاثا عن إدمان الكحول والمشكلات المتعلقة بالكحول.

وقال البيت الأبيض حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز" الاخبارية اليوم السبت، إن ترامب تبرع بنحو 100 ألف دولار من راتبه إلى المعهد الوطنى لتعاطى وإدمان الكحول.

يذكر أن إدمان الكحول قضية شخصية للرئيس ترامب، إذ توفى شقيقه الأكبر فريد جونيور عام 1981 بعد صراع مع إدمان الكحول، وقال الرئيس إنه تعلم من تجربة أخيه.وتعهد ترامب عندما كان مرشحا للرئاسة عام 2016 بعدم تقاضى راتبه الرئاسى السنوى البالغ 400 ألف دولار حال انتخابه.

وبموجب القانون، لابد أن يتم دفع راتب للرئيس، وبالتالى يتبرع ترامب بربع راتبه إلى هيئات وإدارات فيدرالية.

وقبلت إدارات التعليم والصحة والخدمات البشرية والنقل وهيئة شؤون قدامى المحاربين وهيئات أخرى تبرعات من ترامب.