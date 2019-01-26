كليب بلقطات ساخنة.. “دون بيغ” يغني عن سكيزوفرينيا المجتمع  ويهدي عمله لأرواح أمينة الفيلالي وضحيتي “شمهروش” و”واد يفرن”

أصدر الرابور “دون بيغ”، مساء أمس الجمعة ، فيديو كليب جديد بعنوان “psycho wrecking”، تضمن لقطات ساخنة، وحاول فيه معالجة “السكيزوفرينيا” التي يعيشها المجتمع المغربي.

واختار” دون بيغ” في جديده، الغناء باللغة الإنجليزية، موضحا في كليبه أن “سكيزوفرينيا مجتمعنا مميتة وقاتلة، تغدي ازدراء النساء، تبدأ بتشيء المرأة وتمهد للاستعمال العنف وقد تفضي إلى قطع الرؤوس”.

وأبرز” دون بيغ”، في آخر الفيديو كليب أنه قدمه تكريما لعدد من ضحايا سكيزوفرينيا المجتمع، إذ كتب في آخره: “تكريما لروح أمينة الفيلالي، ضحية عدالة سكيزوفرينية بالعرائش، ولويزا فيستارغر ومارينا أولند، ضحيتا فهم سكيزوفريني للدين بإمليل، والأم الشابة مقطوعة الرأس، ضحية حب سكيزوفريني بإفران، ولكل ملالات يوسوفزايا العالم، ضحايا السلوكات الاجتماعية السكيزوفرينية العديدة والمتعددة”.

ونبه” دون بيغ”، في بداية الكليب أنه يضمن لقطات لا تناسب الجمهور الناشئ، إذ ظهرت فيه شابة بملابس داخلية، وفي وضعيات ساخنة.

هذا، وكان” دون بيغ” قد قال عن كليبه الجديد، أنه بمواصفات عالمية، ويصعب على باقي مغنيي الراب إصدار عمل في نفس المستوى.