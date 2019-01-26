العثماني يدعو مستشاري حزبه بالمحمدية إلى تثمين الشراكة السياسية مع الاتحاديين

دعا سعد العثماني، أعضاء فريق “المصباح” بالمجلس الجماعي للمحمدية، إلى تمثين الشراكة السياسية مع فريق الاتحاد الاشتراكي، وكذا رفع رهانات التنمية بالمحمدية.

وزار الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، مرفوقا بالمدير العام للحزب، والمدير العام لمؤسسة منتخبي العدالة والتنمية، والكاتب الجهوي للحزب بجهة الدار البيضاء سطات، أمس الخميس، فريق العدالة والتنمية بجماعة المحمدية.

وجدد العثماني تنويهه بما اعتبره “موقفا كبيرا”، لفريق الاتحاد الاشتراكي، الذي دعم مرشحة حزب “المصباح”، لتتمكن من الظفر بالرئاسة.

وبعدما عرف الحزب في المحمدية تعثرا تنظيما دفع بالأمانة العامة الى حل الفرع قبل أشهر، حثّ العثماني، فريق حزبه، على مواصلة توحيد صفوفه، معلنا استعداده لدعم هذه التجربة وإسنادها بكافة الوسائل والآليات الممكنة.

وكانت عملية انتخاب رئيس المجلس الجماعية لمدينة المحمدية، التي أُجريت اليوم الاثنين 31 دجنبر الجاري، أسفرت عن انتخاب إيمان صبير عن حزب العدالة والتنمية، رئيسة للمجلس، بدعم من الاتحاد الاشتراكي، الذي نال مستشاروه منصب النائب الأول والثالث والخامس والسادس، بعد الإطاحة بالرئيس السابق من طرف إخوانه بالعدالة والتنمية.