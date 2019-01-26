صفقة تبادلية محتملة بين بايرن وسان جيرمان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن صفقة تبادلية محتملة قد تبرم بين فريقي بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما نقلته إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية فإن سان جيرمان قرر التحرك نحو البرتغالي ريناتو سانشيز، لاعب وسط بايرن ميونخ.

وأشارت إلى استعداد نادي العاصمة الفرنسية عرض رابيو على البايرن، ومبلغ مالي، مقابل الحصول على سانشيز.

ووصف الحساب الرسمي لدويتشه فيله، الصفقة حال إتمامها بصفقة القرن لجماهير النادي البافاري، نظرًا لعدم مشاركة سانشيز بصفة أساسية مع الفريق.

وكان نيكو كوفاتش، مدرب البايرن، قد نفى الاستغناء عن الدولي البرتغالي خلال الشهر الجاري، مع تأكيده على اهتمام من سان جيرمان لضمه.

ولا يعتمد المدرب الكرواتي على سانشيز في تشكيلته الأساسية، إذ يدفع بشكل دائم بالثنائي تياغو ألكانتارا وليون غوريتسكا، ويلجأ أحيانًا للاعتماد على جوشوا كيميتش في وسط الملعب.