ماذا قال غوارديولا عن منافسة برشلونة وريال مدريد؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أقر مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، بصعوبة منافسة ريال مدريد أو برشلونة الإسبانيين، في الحصول على خدمات أفضل اللاعبين في العالم.

وذكر غوارديولا، أن مانشستر سيتي لم يكن مستعدًا لجعل الهولندي فرينكي دي يونغ اللاعب الأعلى أجرًا في الفريق، متفوقًا على أغويرو ودي بروين وستيرلنغ.

وقال الإسباني في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية "نحن نحاول الحفاظ على انسجام الأجور في غرف خلع الملابس، عندما لا يكون هناك توازن في هذا الأمر، فسوف تجد المشاكل".

وأضاف "أحد الأشياء الجيدة التي قام بها مانشستر سيتي هو الحفاظ على التوازن، في الواقع ليس هناك مجرد فريق أو اثنين يدفعان أجورا، هناك الكثير، وفي بعض الأحيان لا يمكننا التنافس على هذا الشيء".

وتابع "في مرات عديدة قلت إنه من المستحيل منافسة ريال مدريد وبرشلونة، علينا أن نكون أسرع وأذكى ونحاول شراء اللاعبين، يجب علينا التأقلم مع هذا الأمر".

يذكر أن برشلونة تعاقد قبل يومين فقط مع الهولندي فرينكي دي يونغ، من أياكس أمستردام مقابل 86 مليون يورو، في ظل منافسة شرسة مع مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.