القدس: طاردته شرطة الاحتلال وقتلته بزعم الاشتباه بمركبة مسروقة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استشهد الشاب رياض محمد شماسنة، في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، بنيران شرطة الاحتلال في منطقة باب العامود في القدس المحتلة.

وعلم أن الشاب، هو من بلدة قطنة الواقعة شمال غرب القدس قد تعرض لنيران شرطة الاحتلال خلال مطاردتها لمركبته.

وادعت شرطة الاحتلال أنها طاردت مركبة في القدس بذريعة الاشتباه بأنها "مسروقة"، وأن تقل مشتبهين بالسرقة.

كما ادعت أن المركبة عرضت حياة المشاة وحياة أفرادها للخطر، وذلك لجأت إلى إطلاق النار.

وأضافت أن الشاب الفلسطيني، الذي كان يمكث في المنطقة بدون تصريح، قد عثرت عليه ميتا داخل المركبة نتيجة إصابته بالرصاص. دون أن تشير إلى باقي المسافرين في داخل المركبة.

وأكدت مصادر فلسطينية محلية أن الشهيد هو الشاب رياض محمد حماد شماسنة من بلدة قطنة شمال غرب القدس.