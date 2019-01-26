انت الان تتابع تفاصيل خبر حماس تعرض على فتح خطة من 4 مداخل لإتمام المصالحة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 26 يناير 2019 09:45 صباحاً - أبدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" استعدادها مجدّداً لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة مع حركة فتح؛ "من خلال 4 مداخل للوصول إلى الوحدة الوطنية".

وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، صالح العاروري، خلال لقاء مع فضائية "الأقصىى"، الجمعة: "حماس جاهزة للذهاب إلى انتخابات يختار فيها الشعب من يمثّله".

وأضاف العاروري: "عرضنا على الإخوة في حركة فتح أننا مستعدون لتحقيق الوحدة الوطنية عبر أربعة مداخل؛ أولها الذهاب لانتخابات يقول فيها الشعب كلمته في اختيار من يمثّله في كل مؤسسات الشعب (تشريعي، وطني، رئاسة)، ويشارك فيها الكل".

وتابع: "ثانياً عقد المجلس الوطني في أي مكان خارج فلسطين تحضره كل القوى الوطنية، بما فيها حركتا حماس والجهاد، وثالثاً اجتماع الإطار القيادي لكل الفصائل ويتخذ القرارات التي يراها مناسبة لإنهاء الانقسام".

وكان آخر المداخل يتمثّل في "تشكيل حكومة وحدة وطنية من كل القوى الفلسطينية، ويقف من ورائها المجلس التشريعي المنتخب"، وفق العاروري.

وشدد على أن "شعبنا لا يمكن أن يدحر الاحتلال إذا لم يكن هناك اصطفاف داخلي (..) وأن الانقسام لا يؤدي إلا إلى مزيد من تعميق الاحتلال والخسائر الوطنية".

وأكد أن حماس "لا تستطيع التخلي عن هدف استعادة الوحدة الوطنية لتحقيق إنجازات، والقدرة على الوقوف في وجه المؤامرات".

وأضاف: "كلنا في حماس وفتح والقوى متفقون على أن هناك إرادة أمريكية وإسرائيلية وإقليمية لحل تصفوي للقضية الفلسطينية يتم ترتيب المنطقة لأجله".

وفي سياق آخر أكد أن "المقاومة لا تقبل الابتزاز، محذراً رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من أن "الذي يريد الصعود على تضحياتنا فإن مصيره أن تُكسر رقبته".

وبيّن العاروري أن هناك في المنطقة من هو "متساوق مع صفقة القرن التي هي رؤية إسرائيلية تتبنّاها الإدارة الأمريكية"، مضيفاً أنها "تمثّل تسوية تصفية للقضية الفلسطينية بالمعايير الإسرائيلية".

وتابع: "الذين يتبنون صفقة القرن في المنطقة ومستعدون لتطبيع العلاقات، أنظمة لا شرعية لها؛ فشعوبنا العربية والإسلامية لا تقبل ذلك، والأنظمة التي تقبل التطبيع وتسعى مع الإدارة الأمريكية لتطبيق صفقة القرن لا تنتمي لهذه الشعوب".