شكرا لقرائتكم خبر عن الدوحة تلجأ لباكستان لإنقاذ المونديال وتميم يُبدد الأموال بصفقات أسلحة والان مع التفاصيل

الخليج 365.. لجأت الدوحة إلى باكستان من اجل إنقاذها من أزمتها الطاحنة لمدها بالعمال لاستكمال بناء استادات المونديال المتعثرة، وفق ما ذكرته المعارضة القطرية.

وتقول "قطر يليكس"، إن "السجل الحقوقي الأسود لعصابة الدوحة تسبب في هروب العديد من العمالة الوافدة، مما خلق عجز شديد في العمال المنفذين لأعمال الإنشاء الخاصة بمونديال قطر المسروق والذي سيقام عام 2022، مما دفع بعصابة الدوحة إلى استجداء وتذلل جديدين".

فأرسل تميم العار حسن الذوادي، أمين لجنة المشاريع الخاصة بكأس العالم من أجل التذلل إلى رئيس وزراء باكستان لإرسال العمالة.

الذوادي طلب الاستعانة ببعض الكفاءات المهنية لدعم الاستعدادات لكأس العالم، مقدمًا عرضًا مغريًا لحكومة إسلام آباد حتى توافق على الطلب القطري وترسل العمال الأكفاء، حيث قدم وعود الأمير الصغير الكاذبة بالاستثمار في استادات كأس العالم بعد انتهاء البطولة.

التذلل القطري الجديد لمحاولة إنقاذ المونديال المسروق عرى الوضع المترهل للدوحة أزمتها الطاحنة التي تمر بها، فتلوث سمعتها الدولة بسبب انتهاكاتها الصارخة بحق العمال الأجانب وعمليات استعباد العمالة الممنهجة جعل حالات الهروب تتزايد من القدوم للموت في الدوحة، حيث أن حكومة تميم تمنهم رواتب متدنية وتعطيهم وحدات تفتقر إلى الخدمات الأساسية من أجل السكنة، كما كان للتزايد المستمر في حالات الوفيات بين العمال الأجانب دور كبير في الة العزوف الغير مسبوقة التي تشهدها إمارة الإرهاب.

وفي موضوع آخر، وافقت الحكومة الألمانية على تصدير أربعة أنظمة صواريخ بحرية طورتها بالشراكة مع الولايات المتحدة، إلى قطر.

وقال وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، في خطابه للنواب، نشرته وكالة "رويترز"، الخميس: "سيتم تصدير نظام الصواريخ إلى قطر عبر إيطاليا، في حين سيتم تصدير الأنظمة التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء عبر الولايات المتحدة".

وتقول المعارضة، "مازال مسلسل تسليح الدوحة عرض مستمر، فتميم العار مصر على تبديد أموال القطريين في شراء صفقات أسلحة من الدول الأوروبية في محاولة لفك عزلته الدولية .

وذكر أن هذه الأنظمة تحمي سفن البحرية من الصواريخ والطائرات والطائرات العمودية، كما تشمل عملية البيع 85 جهاز رادار مزدوجاً، وأنظمة تعمل بالأشعة تحت الحمراء لتوجيه الصاروخ إلى هدفه.

وتعد قطر شريكاً أساسياً لألمانيا على جميع المستويات، خاصة على المستوى الاقتصادي، حيث توجد استثمارات قطرية ضخمة في ألمانيا تصل إلى قرابة 30 مليار يورو، علاوة على المساهمات الكبيرة التي تقدمها الشركات الألمانية في المشروعات المختلفة داخل قطر.

إى ذلك، لمازال تميم بن حمد يمارس مسلسل التبعية لسيده العثماني، بات يزيد من انبطاحه أمام الأتراك، وتضيف المعارضة القطرية فنجده بعدما فتح الدوحة للاحتلال التركي يحول الأسواق القطرية إلى مركز للصادرات التركية.

يظهر ذلك من خلال تصريح فكرت أوزر سفير تركيا لدى الدوحة، لوكالة الاناضول التركية، الذي أكد فيه أن قيمة الصادرات التركية إلى قطر في 2018، قد قفزت بنسبة 62 % مقارنة مع العام السابق له، لتبلغ 1.019 مليار دولار، وقال السفير التركي في مقابلة مع «الأناضول»، إن توقعات حجم الصادرات التركية في 2019 لقطر، قد تبلغ 1.5 مليار دولار.

وأشار أوزر، إلى إن العلاقات بين تركيا وقطر سجلت تطوراً في شتى المجالات، وأنها بلغت مستوى رائعاً في المجال السياسي بشكل خاص.

وتابع: «تركيا وقطر تتشاركان وحدة المسار في النظر إلى القضايا العالمية، وأن العلاقات الاقتصادية تشهد أيضاً تطوراً إلى جانب العلاقات السياسية».

وأوضح أن صادرات قطر شهدت بدورها زيادة إلى تركيا، وقد تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين ملياري دولار، بعد أن كان قبل عام 1.3 مليار دولار، وساهمت تركيا بشكل واضح خلال العامين الماضيين، في سد احتياجات الدوحة من السلع الرئيسية، بعد المقاطعة العربية المفروض على الدوحة من جانب دول مجاورة في يونيو 2017.

وأكد أن بلاده تصدر إلى الدوحة منتجات متنوعة، فيما يتصدر الغاز الطبيعي المسال قائمة المواد التي تستوردها أنقرة من الدوحة، يليه البتروكيماويات والسماد والألومنيوم ومواد أخرى.