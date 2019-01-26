شكرا لقرائتكم خبر عن تميم يزيد من تبعيته لأردوغان ويفتح أسواق الدوحة أمام الصادرات التركية والان مع التفاصيل

مازال تميم بن حمد يمارس مسلسل التبعية لسيده العثماني، بات يزيد من انبطاحه أمام الأتراك، فنجده بعدما فتح الدوحة للاحتلال التركي يحول الأسواق القطرية إلى مركز للصادرات التركية.

يظهر ذلك من خلال تصريح فكرت أوزر سفير تركيا لدى الدوحة، لوكالة الاناضول التركية، الذي أكد فيه أن قيمة الصادرات التركية إلى قطر في 2018، قد قفزت بنسبة 62 % مقارنة مع العام السابق له، لتبلغ 1.019 مليار دولار، وقال السفير التركي في مقابلة مع «الأناضول»، إن توقعات حجم الصادرات التركية في 2019 لقطر، قد تبلغ 1.5 مليار دولار.

وأشار أوزر، إلى إن العلاقات بين تركيا وقطر سجلت تطوراً في شتى المجالات، وأنها بلغت مستوى رائعاً في المجال السياسي بشكل خاص.

وتابع: «تركيا وقطر تتشاركان وحدة المسار في النظر إلى القضايا العالمية، وأن العلاقات الاقتصادية تشهد أيضاً تطوراً إلى جانب العلاقات السياسية».

وأوضح أن صادرات قطر شهدت بدورها زيادة إلى تركيا، وقد تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين ملياري دولار، بعد أن كان قبل عام 1.3 مليار دولار، وساهمت تركيا بشكل واضح خلال العامين الماضيين، في سد احتياجات الدوحة من السلع الرئيسية، بعد المقاطعة العربية المفروض على الدوحة من جانب دول مجاورة في يونيو 2017.

وأكد أن بلاده تصدر إلى الدوحة منتجات متنوعة، فيما يتصدر الغاز الطبيعي المسال قائمة المواد التي تستوردها أنقرة من الدوحة، يليه البتروكيماويات والسماد والألومنيوم ومواد أخرى.