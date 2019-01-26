شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية اليمنية: من الضروري إعلان خطة مزامنة لإعادة الانتشار بالحديدة والان مع التفاصيل

قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، السبت، إنه من الضروري إعلان خطة مزامنة لإعادة الانتشار في محافظة الحديدة، والالتزام بوقف إطلاق النار من قبل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

جاء ذلك خلال لقاء اليماني بوكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، لمناقشة مستجدات تنفيذ اتفاق السويد بشأن الوضع بمحافظتي الحديدة وتعز، واتفاق الأسرى والمعتقلين.

وأكد اليماني أن موقف الحكومة الشرعية يشدد على وقف المليشيا لحفر الخنادق وتشييد التحصينات القتالية، والاستمرار في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

وأوضح أن تعثر تنفيذ اتفاق الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، كان بسبب تعنت مليشيا الحوثي التي ترفض تنفيذها مع دخول الاتفاقية الشهر الثاني من حيز التنفيذ.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية الإسراع بإنجاز خطوات تنفيذية ملموسة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، لما من شأنه المحافظة على المسار السياسي الذي تم استئنافه خلال مشاورات السويد.