شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تستنكر إحراق الحوثيين صوامع القمح شرقي الحديدة والان مع التفاصيل

أعربت الأمم المتحدة، عن قلقها إثر احتراق بعض مخزون القمح في صوامع مطاحن البحر الأحمر شرقي مدينة الحديدة، والتي تتبع منظمة برنامج الأغذية العالمي.

وقال مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي، ستيفن أندرسون، إنه قلق حيال تدمير بعض مخزون القمح في مطاحن البحر الأحمر، لافتا إلى أن المنظمة تحتاج للوصول إلى المطاحن بوجه عاجل؛ لتقييم مستوى الدمار، ولبدء نقل ما تبقى من المخزون.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فإن مليشيا الحوثي تستهدف مطاحن البحر الأحمر؛ لعرقلة اتفاق تسهيل توزيع المواد الإغاثية لصنعاء والشريط الساحلي، ولمنع زيارة هيئة الأمم المتحدة للمطاحن ذاتها، والتي كان مقررا لها الجمعة.

وكان مصدر بالمقاومة اليمنية المشتركة، قال الخميس: إن حريقا هائلا اندلع في صوامع مطاحن البحر الأحمر بسبب قذيفة "هاون" أطلقتها مليشيا الحوثي المتمركزة في محيط معسكر الدفاع الساحلي شرقي مدينة الحديدة.

وبحسب المصدر، فإن قوات المقاومة اليمنية بدعم من التحالف العربي، عملت على إخماد الحريق الذي التهم أجزاء واسعة من صوامع الدقيق التابعة لشركة البحر الأحمر، والتي تضم مخازن تابعة لبرنامج الغذاء العالمي.

وقال بيان لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، إن برنامج الأغذية العالمي لديه في الوقت الراهن 51 ألف طن متر من القمح في شركة مطاحن البحر الأحمر، بما يكفي لإطعام 3.7 مليون شخص لمدة شهر، ويمثل 25% من مخزون القمح الموجود لدى المنظمة في اليمن.