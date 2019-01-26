شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح قوش يتحدى المحتجين ويطالبهم بتنظيم مظاهريتن والان مع التفاصيل

تحدى مدير عام جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح قوش، المتظاهرين بتنظيم مسيرتين فى اتجاه واحد، ستظهر حقيقتهم لقلة عددهم، حيث أن أكبر مظاهرة فضها الأمن لم يتعدوا 2500 شخصاً، جاء ذلك في تسجيل صوتي مسرب حصل عليه "السودان نيوز 365".

وكان تجمع المهنيين السودانيين دعا مظاهرات عامة واعتصامات في الميادين ومظاهرات ليلية تستمر منذ بداية الأسبوع الحالي وتنتهي بما أسماه بموكب الزحف الأكبر من كل مدن وقرى السودان.

يذكر أن الاحتجاجات التي فجرتها أزمة اقتصادية انطلقت في 19 ديسمبر الماضي، للتنديد برفع أسعار الخبز 3 أضعاف، وتحولت التظاهرات المطلبية المعيشية إلى سياسية، مطالبة بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير، وتشكيل حكومة جديدة.