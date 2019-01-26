شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب صوتى لمدير المخابرات يكشف مخططاتهم ويشعل غضب النشطاء والان مع التفاصيل

تداول نشطاء سياسيون عبر موقعي التواصل الإجتماعي "فيس بوك، وتويتر" تسجيل صوتى لصلاح عبد الله قوش، رئيس الأمن القومي السوداني، مدير عام جهاز الأمن والمخابرات السوداني، كشف فيه أن الحزب الشيوعي السوداني استطاع أن يوظف حالة السخط العام والبيئة التي تشكلت بالأداء السيئ والضعيف للحكومة في توفير الخدمات أو توزيعها ومراقبتها واستطاع تعبيئة الناس، وطالب أعضاء حزب بالمراجعة وتحسين الأداء، والدفاع عن مشروع الإنقاذ، وأكد أن القوات الأمنية لن تسمح بسقوط حكومة ”الإنقاذ” بالمظاهرات وشدد على أن ذلك لن يحدث البتة .

وقال قوش في تسجيل مسرب حصلت "السودان نيوز 365" على نسخة منه، إنه أثناء مخاطبته أطباء حزبه مساء أمس، أكد أن منهجهم في التعامل مع التظاهرات يقوم على المحافظة على أرواح الناس وفضهم، وكشف أن الطبيب الذي سقط في تظاهرات منطقة بري قُتل على يد سيدة ومن الخلف، وبواسطة سلاح رشاش ”خرطوش مورس”، وأضاف سوف تنشر صورتها وستتم محاكمتها وإعدامها .

وكشف عن توجيه بمنع دخول القوات الأمنية إلى الأحياء لفض المظاهرات، الا في حال حدوث تخريب للمتلكات، وعدم دخول القوات بأسلحتها لتفريق التظاهرات وعدم استخدام السلاح الا وفقا للضوابط .

وأضاف ” الاولاد ديل اولادنا ونحن تهمنا حياتهم ونحن ليس لدينا اي توجه لقتل اي متظاهر، وقال الآن نحن المظاهرة بنحاوطها بعشرة أضعافها من العساكر وأن أكبر مظاهرة يبدأها 150 شخص”، وتابع ” نحن في أبو جنزير بننشر ثلاثة آلاف عسكري بدون سلاح، صحيح بكون في حماية لهم بالسلاح من الخلف وبنفتح للمتظاهرين نفاج عشان يمرقوا بيه وذلك ليس لمحاصرتهم وكسرهم وانما لتفريقهم، ونفذنا أكثر من 700 عملية في الخرطوم وفي الولايات ولم تحدث خسائر كبيرة”، غير أنه أقر بأخطاء حدثت في مدينتي عطبرة وفي القضارف.

ولفت مدير جهاز الأمن إلى أن أكبر تظاهرة لم يتجاوز عدد المشاركين فيها الـ2500 متظاهر، وتحدى الجهات المنظمة للاحتجاجات تنظيم مظاهرتين في وقت واحد بالخرطوم، ودعا للحوار مع الشباب الذي يستجيبوا لنداءات التظاهر بسبب العطالة والمضايقات التي يجدونها من قبل السلطات بقفل القهاوي ومنع “الشيشية” وإغلاق شار النيل، وقال ” نحن ذاتنا بنعمل حاجات صنجة ساكت بدون سبب، نخلي الناس يعيشوا حياتهم وقال نحن عندنا حاجات حقو نراجعها ونفكر في استيعاب الجيل الجديد ” .

فيما سادت حالة من الغضب بين نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي عقب تقليله من شأن المظاهرات، مؤكدين أنهم سيتفاجئون بزيادة كبيرة فى المظاهرات خلال الفترة القادمة، مؤكدين على قبولهم فى التحدي الذي قاله فى التسريب، وأنهم سينظموا موكب الزحف الأكبر من كل مدن وقرى السودان.

يذكر أن الاحتجاجات التي فجرتها أزمة اقتصادية انطلقت في 19 ديسمبر الماضي، للتنديد برفع أسعار الخبز 3 أضعاف، وتحولت التظاهرات المطلبية المعيشية إلى سياسية، مطالبة بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير، وتشكيل حكومة جديدة.