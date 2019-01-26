شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور .. ولادة جماعية لممرضات في مستشفى بولاية إيلينوي والان نبدء بالتفاصيل
وتشكل المجموعة سبعة ممرضات في التوليد والثامنة في مجال التوليد في جناح مستشفى أندرسون للنساء في ماريفيل ، ويعرفن الآن باسم "النخبة 8.
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