شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور .. ولادة جماعية لممرضات في مستشفى بولاية إيلينوي والان نبدء بالتفاصيل

وضعت 8 ممرضات في مستشفى في ولاية إيلينوي الأمريكية ، أطفالهن في توقيت متقارب ، حيث التقطوا صوراً لهم وهم حاملات ، وفي غضون خمسة أشهر وضعوا أطفالهم، وفقاً لصحيفة الانتدبندنت البريطانية.

وتشكل المجموعة سبعة ممرضات في التوليد والثامنة في مجال التوليد في جناح مستشفى أندرسون للنساء في ماريفيل ، ويعرفن الآن باسم "النخبة 8.