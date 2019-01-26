انقاذ طفل سقط في بئر باسبانيا تكلف 500 ألف جنيه استرليني

انتشل رجال الإنقاذ في إسبانيا، اليوم السبت، جثة طفل يدعى جولين، سقط في بئر ضيقة الفوهة وعميقة للغاية، وذلك بعد أسبوعين من أعمال الحفر وعمليات الانقاذ.
وسقط جولين البالغ من العمر سنتين يوم 13 الشهر الجاري في بئر عمقها 100 متر وعرضها 25 سنتيمترا، وذلك أثناء تنزه أسرته في أرض خاصة في توتالان في ملقة.
وعمل حوالي 300 رجل إنقاذ لمدة أسبوعين ليلا ونهارا من أجل الوصول إلى الطفل، وبلغت تكلفة محاولة الإنقاذ زهاء 500 ألف جنيه استرليني، حيث تم حفر نفقين للوصول إلى المنطقة التي يعتقد أن الطفل علق بها.
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