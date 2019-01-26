الان تتابع مقتل 7 أشخاص وإصابة 30 بقصف ميليشيا الحوثي على مخيم للنازحين بمحافظة حجة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

قتل 7أشخاص، وأصيب 30 أخرون، اليوم، إثر قصف مليشيات الحوثي الإرهابية على مخيم للنازحين بمحافظة حجة اليمنية.

واطلقت مليشيا الحوثي الإرهابية، صاروخا، على مخيم للنازحين في مديرية حرض بمحافظة حجة، أسفر عن مقتل 7 أشخاص، وإصابة 20 آخرين، وارتفع عدد المصابين في آخر إحصاء إلى 30 مصابا.