الان تتابع واشنطن: 6 مليارات دولار كُلفة الإغلاق الجزئي للحكومة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:

قالت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية العالمية إن الاقتصاد الأمريكي خسر مالا يقل عن 6 مليارات دولار في الإغلاق الجزئي للحكومة الاتحادية، بعد توقف العمال عن الانتاج والنشاط الاقتصادي الضائع.

ووافق مجلسا النواب والشيوخ الأمريكيان على مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة، بتوفير تمويل مؤقت للوكالات الاتحادية، ولكنه رفض منح الرئيس دونالد ترامب 5.7 مليارات دولار لتمويل بناء جدار على الحدود الأمريكية المكسيكية.

ومن المتوقع أن يوقع ترامب مشروع القانون ليصبح قانوناً على الفور.