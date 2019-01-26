الألمان يؤيدون بقاء ميركل حتى 2021

كشفت نتائج استطلاع رأي ألماني حديث أن غالبية من لهم حق الانتخاب في ألمانيا يفضلون استمرار المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في منصبها حتى نهاية الدورة التشريعية الحالية في 2021.

وكانت ميركل أعلنت في فترة ماضية أنها عازمة على استكمال فترة ولايتها حتى نهايتها.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد.دي.إف"، ونُشِرَتْ نتائجه اليوم الجمعة، أن 70% ممن شملهم الاستطلاع، يتبنون هذا الرأي.

من ناحية أخرى، أعرب 45% ممن شملهم الاستطلاع عن اعتقادهم بأن ماركوس زودر الذي تم انتخابه رئيساً جديداً للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، سيقود الحزب بنجاح خلال الفترة المقبلة.

وأظهرت نتائج الاستطلاع تزايد شعبية التحالف المسيحي، المؤلف من حزب ميركل المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي البافاري، إذ قال 31% ممن شملهم الاستطلاع إنهم "سيصوتون للتحالف في حال إجراء الانتخابات البرلمانية يوم الأحد المقبل".

وتزيد هذه النسبة بواقع نقطتين عن النسبة التي حصل التحالف عليها في استطلاع آخر قبل أكثر من أسبوعين.

في المقابل تراجعت شعبية التحالف بواقع نقطة في الاستطلاع الذي أجرته القناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه.آر.دي"، حيث حصل على 28% فقط.

وحصل حزب الخضر على 20% فيما سجلت شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي تراجعاً تاريخياً عند 14%، وفي المقابل ارتفعت شعبية حزب البديل من أجل ألمانيا بواقع نقطة إلى 15%.

وحصل كل من الحزب الديمقراطي الحر على 8% وحزب اليسار على 9%.