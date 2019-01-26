المعارضة القطرية تكشف معاناة نظام الحمدين بعد 600 يوم من المقاطعة

كشفت المعارضة القطرية، عن معاناة نظام الحمدين بعد مرور 600 يوم على مقاطعة النظام.

ويقول موقع "قطر يليكس"، - تابعه "الخليج 365"، إن الدوحة تتذوق ويلات المعاداة للأشقاء العرب بعد مرور 600 يوم على المقاطعة العربية لإمارة الإرهاب، حيث عانت الدويلة من خسائر متفاقمة في كافة القطاعات نتيجة لتذلل تميم المستمر من أجل البحث عن دعم دولي الأمر الذي تسبب باستنزاف موارد قطر، فلجأ الذليل إلى تصدير الأوهام إلى شعبه لمحاولة إسكات الأصوات المنادية برحيل عصابة آل ثاني.

الخسائر المتفاقمة

ضرب تأثير العزلة الخانقة التي فرضها تميم على شعبة كافة القطاعات بالدوحة، حيث شهدت المنظومة التعليمية القطري أوضعًا مأساوية غير مسبوقة، فكثرت الاخطاء والعبارات الخادشة للحياء بالمناهج الدراسية و تفشت ظاهرة الغش بين الطلاب نتيجة انشغال عصابة الدوحة بدعم جماعاتها الإرهابية في الخارج وإهمال مواطنيها.

من ناحية أخرى، تدهور قطاع الصحة بشكل كبير، حيث ضج المواطنون بالشكاوي نتيجة افتراشهم للأرض لعدم وجود أطباء بمستشفى الطوارئ التابعة لمؤسسة حمد الطبية، كما ضرب الضعف والوهن الكادر التمريضي بالمستشفيات في المقابل كانت تكلفة تلقى العلاج داخل مستشفيات تميم مرتفعة للغاية، الأمر الذي دفع المواطنين القطريين إلى الهروب خارج الدوحة لتلقي العلاج اللازم ، كما لم تسلم البنية التحتية من إهمال الحمدين، حيث كان موسم الأمطار خير دليل على ذلك، فالشوارع الغارقة بالسيول و عجز المواطنين عن ممارسة أعمالهم اليومية خير دليل على ذلك.

وفي سياق متل تباكي وزير الاقتصاد القطري أحمد بن جاسم على السوق المناهرة خلال زيارته إلى ألمانيا وذلك بفعل التأثير الكبير للمقاطعة ، حيث أكد أن المنطقة الحمراء باتت المكان الذي تقييم فيه بورصة قطر بشكل دائم، وأصبحت الأسواق القطرية تحت سيطرة تركيا وإيران مستغلين في ذلك حماقة تابعهم تميم.

الانبطاح للملالي والأتراك

أردوغان فرض سيطرته على قطر من خلال العديد من الاتفاقيات التي أبرمها بموافقة الأمير الصغير، حيث بدأ التمهيد لاحتلاله من خلال إرسال 12 ألف جندي تركي مقسمين إلى دفعات وأيضُا تحولت الدوحة إلى حقل تجارب لاختبار منظومة عسكرية جديدة، ليتبع ذلك بالسيطرة على اقتصاد دويلة الشر مما يمكنه من ضمان الاحتلال الكامل.

الذليل أمر أذنابه في تنظيم الحمدين بتوقيع أكثر من 45 اتفاقية مشتركة بين البلدين من أجل تقنين سرقة تركيا لمقدرات القطريين ونهب خيرات دويلتهم، كما عزز من السيطرة التركية على السوق القطري المحلي بتقنين أوضاع ما يقرب من 330 شركة تركية في مجالات البنية التحتية والمقاولات والصناعة والتجارة.

ومن جهة أخرى، أنشأ تميم خطا ملاحيا بحجة نقل المسافرين بين الدوحة وطهران، واعترفت إيران باستغلال الخط الجديد لتعزيز صادراتها غير النفطية. كما استمرت طهران في استنزاف الدوحة وعززت تصدير مكثفاتها النفطية، وذلك بعد أن أجبرت تميم على تقليص إنتاجه منها إلى أدنى المستويات منذ 4 سنوات.

كما أمر الملالي تميم بفتح الأسواق القطرية لتفادي خسائر فرض العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني، علاوة على ذلك، سعى ذميم لجر العراق إلى تحالف خماسي يخدم أجندة تنظيم الملالي، لكن بغداد أغلقت الباب في وجه مندوب تميم.

تصدير الوهم

بعد أن تم استنزاف موارد الدوحة بسبب حماقة الأمير الصغير أثناء بحثة عن دعم دولي ومحاولاته اليائسة لتحسين صورته الدولية، لم يجد تميم العار أى مفر من تصدير الأوهام لخداع شعبة واسكاتهم عن الشكوى، فأطلق المشاريع الواهية والشعارات الرنانة لإقناع القطريين بمكاسب وهمية حققتها دويلة عقب المقاطعة، الأمر الذي تفضحة التقارير والإحصائيات العالمية باستمرار.

كما لجأ تميم إلى إصدار أوامر مباشرة لأبواقة الإعلامية من أجل مساعدته في خطته الشيطانية لتصدير الأوهام، فتارة يلجأون إلى إبراز الإنجازات الواهية التي يطلها أذناب تميم وتارة أخرى يواجهون الفشل القطري في مواجهة المقاطعة بالتطاول على دول الرباعي والنيل من قياداتهم بالسخرية والبذاءات التي اعتادت ألسنة الحمدين المسومة في تلك الأبواق على ممارستها.

الجدير بالذكر أنه في يونيو عام 2017 فرضت الدول العربية، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، مقاطعة كاملة على إمارة الإرهاب لردعها عن الاستمرار في تمويل ودعم الجماعات الإرهابية في كل دول العالم ونشر الفوضى والفتنة بين الشعوب، الأمر الذي ثبت بالأدلة الدامغة وفضح تورط الحمدين في ذلك.

من جانبه أعلنت تنظيم تميم إصراره على الإثم وخلع العباءة العربية ليهرول إلى أسيادة في تركيا وإيران ليحتمي بهم و يجاهر بالعداء للأشقاء العرب، ليذوق مرارة عناده إذلال مهين واستنزاف مستمر وخسائر متفاقمة وأوهام مصدرة لإسكات الأصوات المتعالية المنادية برحيل عصابة آل ثاني التي أغرقت البلاد.