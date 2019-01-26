صحيفة: قمة فلادمير والرئيس التركي لم تخرج بجديد باستثناء التكرار

ذكرت صحيفة خليجية، ان قمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي عقدت الأربعاء الماضي في موسكو لم تخرج بجديد باستثناء تكرار المواقف السابقة للبلدين.

واعتبرت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم السبت - تابعها "الخليج 365" - ان الجديد في اللقاء الأخير أن أردوغان يحاول خلط الأوراق مجدداً في الأزمة السورية كي يضمن تحقيق مكاسب ملموسة، من خلال الدعوة إلى ضرورة طرح «اتفاق أضنة» الذي أبرم بين دمشق وأنقرة عام 1998، إثر تدهور العلاقات بين البلدين ووصولها إلى حد المواجهة المسلحة بسبب تواجد «حزب العمال الكردستاني» التركي وإيواء زعيمه عبدالله أوجلان، وهو الاتفاق الذي أنجز بمبادرة مصرية - إيرانية آنذاك.

وخلصت الى ان تركيا تحاول إحياء هذا الاتفاق لتبرير وتكريس وجودها العسكري في شمال سوريا ووضع المنطقة تحت نفوذها، وهي بدأت بعملية «تتريك» للمنطقة، من خلال رفع العلم التركي على المؤسسات الرسمية، ومنح الجنسية لآلاف السوريين هناك ودعوتهم للمشاركة في الانتخابات المقبلة، وفرض المناهج التركية على المدارس، ونشر مراكز عسكرية في كل مدن وقرى المنطقة، بالتنسيق مع المجموعات العسكرية التي تأتمر بإمرتها مشيرة الى ان أردوغان يلعب على الحبال الأمريكية والروسية في آن، ويحاول أن يستغل حالة الضعف السورية الرسمية من خلال استدعاء اتفاقات قديمة لفرض أمر واقع على دمشق.

وأمس الأول اعتبرت الصحيفة أن "الأصوات الأمريكية الحرة ترتفع رغم الإرهاب الذي تمارسه اللوبيات الصهيونية".

وتابعت صحيفة "الخليج" الصادرة الأربعاء - تابعها "الخليج 365" - "تفرض الإدارات الأمريكية منذ أمد بعيد، وبسبب الولاء ل«إسرائيل» وثقل اللوبيات اليهودية المسيطرة على مراكز القرار في البيت الأبيض والكونجرس والمؤسسات الإعلامية والمراكز البحثية جدراناً سميكة حول «إسرائيل» لمنع انتقاد سياساتها العدوانية العنصرية، واتهام كل من ينتقدها بمعاداة السامية وحرمانه من حقوقه السياسية والاجتماعية، وأحياناً طرده من وظيفته،عقاباً على «جريمة» حرية الرأي، والمجاهرة بالحقيقة.

ومضت الصحيفة:"رغم هذا السيف المسلط على رقاب الأمريكيين من ساسة وإعلاميين وصحفيين ونشطاء حقوق إنسان وفنانين، إلا أن هناك من يمتلك الشجاعة ويجاهر برأيه حتى ولو كان الثمن غالياً إيماناً منه بالحق والعدالة والقيم الإنسانية.

وأشار إلى أن "هناك نماذج لهؤلاء الذين اخترقوا هذا «التابو» الأمريكي - الصهيوني، وتجاوزوا الجدران المصفحة، وأعلنوا رأيهم بصراحة ودفعوا الثمن.

وبينت "من آخر هؤلاء المناضلة الأمريكية أنجيلا ديفيز، إحدى رموز حركات التحرر في العالم، والناشطة في حركة «الفهود السوداء» في أواخر ستينات القرن الماضي، أثناء فترة حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة بقيادة مارتن لوثر كينج.

وأضافت "فقد ألغت مؤسسة «برمنجهام لحقوق الإنسان» في ولاية ألاباما الجنوبية بالولايات المتحدة قرار تكريم ديفيز، باعتبارها «واحدة من أبطال حقوق الإنسان على مستوى العالم، والتي منحت صوتاً للعاجزين عن الكلام».وفجأة أعلنت المؤسسة يوم السبت الفائت إلغاء التكريم، «لأن ديفيز لا تستوفي جميع معايير جائزة شاتلزوورث لحقوق الإنسان». وهكذا لم تعد هذه المناضلة الأمريكية السوداء في نظر المؤسسة المذكورة «واحدة من أبطال حقوق الإنسان في العالم».

وبحسب الصحيفة "أما السبب فهو وقوفها مع حقوق الشعب الفلسطيني، ودعمها لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض عقوبات على «إسرائيل».

وتابعت:"النموذج الآخر لمقاومي الحصار الأمريكي - الصهيوني، هي ميشيل الكسندر، كاتبة العمود في صحيفة «نيويورك تايمز»، وهي أيضاً ناشطة سياسية وباحثة قانونية، وقد كتبت مقالاً في الصحيفة المذكورة بعنوان «حان الوقت لكسر الصمت تجاه الفلسطينيين»، قالت فيه إن الكونجرس بأكمله حافظ على صمته تجاه «الكابوس الذي تكشف في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، متهمة أعضاء الكونجرس حيث يتمتع اللوبي «الإسرائيلي» بقوة هائلة ب «عدم انتقاد إسرائيل بشكل منهجي رغم توسع الاحتلال وممارسات الأبرتهايد».

وقالت الصحيفة "آخرون أيضاً كسروا الصمت وخسروا مواقعهم. ففي أواخر شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي تم فصل المحلل السياسي مارك لامونت هيل من شبكة «سي إن إن» لأنه أعلن تأييده لحق الشعب القلسطيني في تحرير أرضه.

وتابعت:"كلنا لا يزال يذكر هيلين توماس عميدة الصحفيين في البيت الأبيض التي قدمت استقالتها عام 2010 بعد إدلائها بتصريح قالت فيه «على الإسرائيليين أن يخرجوا من فلسطين ويعودوا إلى بلدانهم الأصلية في ألمانيا وبولندا والولايات المتحدة».

واختتمت:"الأصوات الأمريكية الحرة ترتفع رغم الإرهاب الذي تمارسه اللوبيات الصهيونية.. إنها بداية كسر الصمت وانهيار الجدار".