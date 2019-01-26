ترامب يتراجع موقتاً في شأن الجدار سعياً لإنهاء الإغلاق الحكومي

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة AFP الرئيس دونالد ترامب يعلن من البيت الابيض في الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير 2019 التوصل الى اتفاق موقت لانهاء الاغلاق الحكومي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة التوصّل إلى اتّفاق لإنهاء "الإغلاق"، عبر تأمين تمويل للإدارات الفدراليّة حتّى الخامس عشر من شباط/فبراير، إلا أنّه هدّد بالعودة إلى الأزمة نفسها في هذا التاريخ في حال عدم التوصّل إلى اتّفاق في شأن الجدار الذي يُريد بناءه على الحدود مع المكسيك.

وقال ترامب من البيت الأبيض "أنا فخور بالإعلان اليوم أنّنا توصّلنا إلى اتّفاق يُنهي +الإغلاق+"، مشيراً إلى أنّه سيوقّع الاتّفاق الذي وافق عليه الجمهوريّون والديموقراطيّون.

وبعد أكثر من شهر من توقّف نحو 800 ألف موظّف عن العمل بعد أن حرموا من رواتبهم، أوضح الرئيس أنّه طلب عرض هذا النصّ على الكونغرس "فوراً" للتّصويت عليه.

وإثر تعرّضه لضغوط شديدة، أُجبر ترامب في النهاية على التراجع في اختبار القوّة القائم بينه وبين الديموقراطيّين منذ اكثر من شهر، فوافق على ما يُطالب به الديموقراطيّون، أي الخروج من المأزق في الموازنة قبل استئناف أيّ تفاوض حول الجدار الذي يريد بناءه.

وقال ترامب أيضاً "في ختام 36 يوماً من النقاشات الحادّة والحوار، سمعتُ الكثير من الجانبين الديموقراطي والجمهوري في شأن رغبتهما بوضع السياسة الفئويّة جانباً".

وشدّد على أنّ المفاوضات ستتواصل عبر مجموعة من أعضاء مجلسَي النوّاب والشيوخ من الطرفين. وتابع "ليس لدينا خيار سوى بناء جدار قويّ أو سياج فولاذي".

لاحقاً، أقرّ مجلس الشيوخ بالإجماع الاتّفاق، لتنتقل الكُرة بذلك إلى مجلس النوّاب الذي يتوجّب أن يُصوّت عليه كي يُرسل بعدها إلى ترامب لتوقيعه ونشره.

- اضطراب ملاحي-

وصباح الإثنين، بلغت الضّغوط على ترامب وعلى أعضاء مجلسَي النوّاب والشيوخ ذروتها، بعد أن طال كثيرًا هذا الإغلاق الذي دفع نحو 800 ألف موظف إلى البطالة القسريّة، أو إلى العمل بلا راتب منذ 22 كانون الأوّل/ديسمبر.

ويتلقّى هؤلاء الموظّفون رواتبهم كلّ أسبوعين. ومن المقرّر أن يحصلوا على الرّواتب المتأخّرة، إلا أنّ هذا الامر لن يحصل بالنسبة إلى عدد من الذين يعملون بالتعاقد.

وسجّلت اضطرابات في حركة الطيران الجمعة في عدد من مطارات نيويورك وفيلادلفيا بسبب النقص في العاملين، ما فاقم الأزمة.

وأبدت جمعيّات تُمثّل المراقبين الجوّيين الخميس قلقًا إزاء انعكاس هذا الإغلاق على سلامة النقل الجوّي.

وأفادت استطلاعات للرأي منذ مطلع هذا الأسبوع أنّ غالبيّة الأميركيّين تُحمّل ترامب والجمهوريّين مسؤوليّة عواقب الإغلاق.