ترامب يعلن اتفاقا لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة

دبي - بواسطة محمد فارس © BBC يصر ترامب على تمويل الجدار العازل على الحدود الأمريكية مع المكسيك رغم المعارضة القوية من الديمقراطيين

استجاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للضغوط السياسية لكي ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

وبعد استمرار الإغلاق 35 يوما، وافق ترامب على اتفاق لتمويل الوكالات الحكومية الفيدرالية لمدة ثلاثة أسابيع. لكن الاتفاق لا يتضمن تخصيص أية مبالغ للإنفاق على الجدار العازل الذي يريد ترامب بناءه على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك للحد من الهجرة غير الشرعية.

وتعهد الرئيس الجمهوري في وقت سابق بألا يُمرر أي مشروع لقرار التمويل الحكومي ما لم تتضمن الموازنة بند الإنفاق على الجدار الذي تُقدر تكلفته بنحو 5.7 مليار دولار، والذي تعهد ترامب بتشييده أثناء حملته الانتخابية.

لكن الحزب الديمقراطي، الذي يسيطر على مجلس النواب الأمريكي، رفض بشدة التصديق على موازنة فيدرالية تتضمن تمويل هذا الجدار.

ماذا قال ترامب؟

أثناء تصريحات من البيت الأبيض الجمعة، قال ترامب إنه "فخور جدا بالإعلان عن اتفاق تم التوصل إليه لتمويل الحكومة الفيدرالية حتى 15 فبراير".

وأضاف ترامب أن الموظفين الحكوميين الذين تضرروا من الإغلاق الحكومي، الذين وصفهم أنهم "وطنيون بحد لا يُصدق"، سوف يتلقون رواتبهم كاملة بأثر رجعي.

وبلغ عدد موظفي الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة الذين تأثروا سلبا بالإغلاق الحكومي نحو 800 ألف موظف. © Reuters تأثر 800 ألف موظف بالحكومة الفيدرالية بالإغلاق الحكومي

كما قال ترامب إنه لن يلجأ بعد إلى استخدام "بديل بالغ القوة"، وذلك في إشارة على ما يبدو إلى إعلان حالة الطوارئ.

ومن شأن هذا أن يؤدي إلى توجيه الإنفاق العسكري إلى بناء الجدار العازل على الحدود الجنوبية مع المكسيك، لكنه قد يثير لغطا دستوريا وتحديات قانونية.

رغم ذلك، قال ترامب "في الحقيقة، ليس لدينا خيار سوى بناء جدار عازل أو حواجز حديدية"، مؤكدا أنه في حال الفشل في التوصل إلى اتفاق "عادل" مع البرلمان (الكونغرس)، سوف تعود البلاد إلى الإغلاق الحكومي من جديد في 15 فبراير/ شباط المقبل.

واستطرد قائلا "أو ساستخدم ما لدي من صلاحيات بموجب قوانين ودستور الولايات المتحدة للتعامل مع هذا الأمر الطارئ".

وفي وقت لاحق، مرر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي بصفة مؤقتة. وقد رُفع مشروع القرار لمجلس النواب لتمريره.

وقبل الرئيس الأمريكي الاتفاق بعد أن تم إخطاره بأن الإغلاق الحكومي يعيق عمل أجهزة إنفاذ القانون في البلاد، حسبما قال مسؤول في الإدارة الأمريكية لوكالة رويترز للأنباء.