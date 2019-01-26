رسميًا.. آل الشيخ يعلن التعاقد مع رامون دياز لتدريب بيراميدز

القاهرة- مصراوي:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز التعاقد مع المدير الفني، رامون دياز، لتدريب فريق الكرة.

وكتب آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" اليوم السبت: تم التوقيع مع المدرب الكبير رامون دياز وفريق تدريبي كامل من ٨ أعضاء وسيكون من الحضور في مباراة الداخلية ويستلم الفريق بعدها".

وأضاف: "مدرب بيراميدز في ماتش الداخلية الكابتن أحمد حسن".

يذكر أن رامون دياز، أرجنتيني الجنسية، اعتزل عام 1995، واتجه للتدريب ليكون فريق ريفر بليت أولى محطاته التدريبية والذي قاده بعد سلسلة من النتائج السلبية.

وخاض...