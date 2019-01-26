أقدم حزب معارض في الجزائر يدعو لمقاطعة الانتخابات الرئاسية

أعلن أقدم أحزاب المعارضة في الجزائر "جبهة القوى الاشتراكية" أنه لن يقدم مرشحا إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 نيسان، ودعا إلى "مقاطعة فعلية مكثفة وسلمية لعمليات الاقتراع".
وفي القرار الذي اعتمده مجلسها الوطني، اعتبرت جبهة القوى الاشتراكية أن "شروط إجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة وشفافة ليست متوفرة".
وأكدت الجبهة، وهي أقدم حزب معارض في الجزائر، على أنها لن تقدم مرشحا، ولن تدعم أي مرشح آخر، لأن المشاركة لا تعني سوى توفير واجهة ديمقراطية لاقتراع محسوم مسبقا لصالح مرشح النظام، داعية الى "مقاطعة هذا الاقتراع، كون أصوات المواطنين فيه لا تقدم ولا تؤخر في النتيجة النهائية للسباق".
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