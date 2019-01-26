فرق الاطفاء البرازيلية: تسعة قتلى ونحو 300 مفقود إثر انهيار سد

أعلنت فرق الإطفاء البرازيلية في حصيلة جديدة أن انهيار سد في مجمع منجمي في جنوب شرق البلاد أسفر عن سقوط تسعة قتلى وفقدان 300 شخص آخرين. واوضح ناطق باسم فرق الإطفاء "لدينا تسعة قتلى ومعلومات تشير إلى فقدان 300 شخص". وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن سقوط سبعة قتلى وحوالى 150 مفقودا. وقال روميو زيما حاكم ولاية ميناس جيرايس بجنوب شرق البلاد، إنّ "الشّرطة و​رجال الإطفاء​ و​الجيش​ فعلوا كلّ شيء لمحاولة إنقاذ ناجين محتملين". وأضاف لصحافيّين "لكنّنا نعرف أنّه توجد الآن احتمالات ضئيلة بالعثور على ناجين، وأنّنا لن نعثر على الأرجح سوى على جثث".

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