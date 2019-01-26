توقيف 500 شخص على خلفية الاحتجاجات المستمرة في فنزويلا

لفت رئيس المنظمة غير الحكومية "المنتدى الجنائي" ألفريدو روميرو في صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي الى إن "قوات الأمن اعتقلت نحو 500 شخص، مشيرا إلى أن من بين الموقوفين 14 قاصرا"، مضيفا: "حملة الاعتقالات متواصلة"، ومشيرا إلى أن "قوات خاصة قامت باقتحام عدد من المنازل".

هذا وتفاقمت الأزمة السياسية في ​فنزويلا​ وتصاعدت المظاهرات، خاصة بعد إعلام رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض، ​خوان غوايدو​، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء ​انتخابات​ رئاسية جديدة.