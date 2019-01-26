زاخاروفا: واشنطن عينت أميركي مسؤولا عن استعادة الديمقراطية بفنزويلا

اعتبرت المتحدثة باسم ​الخارجية الروسية​ ​ماريا زاخاروفا​ أن "تعيين دبلوماسي أميركي سابق مسؤولا عن استعادة الديمقراطية في ​فنزويلا​، محاولة للسيطرة المباشرة على الوضع السياسي في هذا البلد".

ورأت زاخاروفا في تصريح لها عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ أن "هذه محاولة من ​واشنطن​ للسيطرة مباشرة على الوضع السياسي في فنزويلا، التي تنظر إليها المؤسسة الأمريكية العميقة ​حديقة​ إقليمية تابعة لها في المستقبل"، مضيفا: "في ​العراق​، عملوا على "استعادة" الديمقراطية، وفي ​ليبيا​ أيضا، في ​سوريا​ لم يتمكنوا، أو بالأحرى لم يسمح لهم بذلك والآن فنزويلا".