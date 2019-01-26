ترامب: لم أتنازل عن مطلبي بتمويل الجدار الحدودي مع المكسيك

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- أ ش أ:

أكد الرئيس دونالد ترامب أنه لم يتنازل عن مطلبه بتمويل الجدار الحدودي مع المكسيك، ولكنه سعى لوقف معاناة ملايين الأشخاص بسبب إغلاق الحكومة الفيدرالية الجزئي.

وحذر ترامب - في تغريدة على "تويتر" أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت - من مغبة عدم التوصل إلى اتفاق خلال الـ 21 يوما المقبلة.

من جانبه ، قال زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في وقت سابق إنه يأمل أن يكون الرئيس ترامب "قد تعلم الدرس" بعد أكثر من شهر من الشلل الجزئي في خدمات الحكومة الفيدرالية.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد انضم إلى مجلس الشيوخ في الموافقة على مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة من خلال توفير تمويل مؤقت للوكالات الاتحادية حتى الخامس عشر من فبراير المقبل، ولكنه رفض منح الرئيس دونالد ترامب المبلغ الذي طلبه لتمويل بناء جدار على الحدود الأمريكية المكسيكية وهو 5.7 مليار دولار.