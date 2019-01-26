ترامب يتبرع براتبه لهيئة أمريكية تعد أبحاثا عن إدمان الكحول

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- أ ش أ:

تبرع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب براتبه عن الربع الثالث من عام 2018 إلى هيئة فيدرالية تعد أبحاثا عن إدمان الكحول والمشكلات المتعلقة بالكحول.

وقال البيت الأبيض - حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الاخبارية اليوم السبت، إن ترامب تبرع بنحو 100 ألف دولار من راتبه إلى المعهد الوطني لتعاطي وإدمان الكحول.

يذكر أن إدمان الكحول قضية شخصية للرئيس ترامب، إذ توفي شقيقه الأكبر فريد جونيور عام 1981 بعد صراع مع إدمان الكحول، وقال الرئيس إنه تعلم من تجربة أخيه.وتعهد ترامب عندما كان مرشحا للرئاسة عام 2016 بعدم تقاضي راتبه الرئاسي السنوي البالغ 400 ألف دولار حال انتخابه.

وبموجب القانون، لابد أن يتم دفع راتب للرئيس، وبالتالي يتبرع ترامب بربع راتبه إلى هيئات وإدارات فيدرالية.

وقبلت إدارات التعليم والصحة والخدمات البشرية والنقل وهيئة شؤون قدامى المحاربين وهيئات أخرى تبرعات من ترامب.