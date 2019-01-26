مقتل 7 أشخاص و200 في عداد المفقودين إثر انهيار سد في البرازيل

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

لقي سبعة أشخاص على الأقل حتفهم وأصبح نحو 200 شخص في عداد المفقودين إثر انهيار سد خاص بعمليات التعدين في البرازيل وتسبب في انهيار طيني ضخم، حسبما ذكرت وسائل الاعلام المحلية يوم الجمعة.

وقال افيمار ميلو عمدة بلدة برومادينهو لصحيفة "أو جلوبو" اليومية إنه تم العثور على جثث سبعة أشخاص.

ونقلت وكالة الأنباء البرازيلية "أجينسيا برازيل"عن فابيو شيفارتسمان، رئيس شركة التعدين "فالي" قوله إنه من بين 300 شخص كانوا يعملون في الموقع، تم العثور على 100 فقط.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو كميات كبيرة من الطين تتدفق عبر منطقة ريفية في بلدة برومادينهو بولاية ميناس جيرايس بجنوب شرق البرازيل.

وتكشف الصور بحرا من الطين يغمر الطرق والمنازل، كما تقوم مروحيات الإنقاذ بانتشال الضحايا إلى بر الأمان.

وقد تسبب انهيار السد في تدفق 13 مليون متر مكعب من الرواسب الطينية، وفقا لصحيفة فولها دي ساو باولو.

وأكد شيفارتسمان إنه لا يعرف سبب الحادث مضيفا أن الشركة اتخذت إجراءات لتعزيز الأمن عند السدود.