البرازيل: تضاؤل فرص العثور على ناجين بعد فقدان المئات إثر انهيار سد

قُتل سبعة أشخاص على الأقلّ الجمعة في البرازيل جرّاء انهيار أحد السّدود، في وقت يُرجّح ارتفاع حصيلة الضحايا نظراً إلى أنّ الكارثة أدّت أيضاً إلى فقدان أثر 200 شخص آخرين وسط احتمالات "ضئيلة" بالعثور عليهم.

وقال روميو زيما حاكم ولاية ميناس جيرايس بجنوب شرق البلاد، إنّ "الشّرطة ورجال الإطفاء والجيش فعلوا كلّ شيء لمحاولة إنقاذ ناجين محتملين".

وأضاف لصحافيّين "لكنّنا نعرف أنّه توجد الآن احتمالات ضئيلة (بالعثور على ناجين)، وأنّنا لن نعثر على الأرجح سوى على جثث".

وقالت حكومة الولاية في بيان "عُثر على سبع جثث وما زال هناك 200 شخص مفقودين".

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