ترامب يتبرع براتبه لهيئة بحثية

ترامب- ارشيفية تبرع الرئيس الأميركي دونالد ترامب براتبه عن الربع الثالث من عام 2018 إلى هيئة فدرالية تعد أبحاثا عن إدمان الكحول والمشكلات المتعلقة بالكحول. بالكحول. وقال البيت الأبيض إن ترامب تبرع بنحو 100 ألف دولار من راتبه إلى المعهد الوطني لتعاطي وإدمان الكحول. يعد إدمان الكحول قضية شخصية بالنسبة للرئيس، إذ توفي شقيقه الأكبر فريد جونيور عام 1981 بعد صراع مع إدمان الكحول، وقال الرئيس إنه تعلم من تجربة أخيه.

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