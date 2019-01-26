مصرع 50 شخصا على الأقل في انهيار سد على منجم في البرازيل

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صرح رئيس بلدية ميناس جيريس البرازيلية، برومادين فيمارا، اليوم السبت، بأنه ما لا يقل عن 50 شخصا لقوا حتفهم بعد انهيار سد على منجم شركة "فالي" في ولاية ميناسجيريس بجنوب البرازيل.
ونقلت صحيفة "هوجي يم ديا" عن رئيس البلدية قوله إنه ليس لديه حتى الآن معلومات أكثر تفصيلا، لأن كل شيء
وتم الإعلان، في وقت سابق، عن 200 مفقود على الأقل جراء انهيار السد.
وصرح الرئيس البرازيلي جير بولسونارو، بأنه سيطير إلى المنطقة التي تحطمت فيها السدود الثلاثة في المنجم.
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