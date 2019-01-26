كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا: البنك المركزي يرفض إعادة ذهب بـ1.2 إلى مادورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض البنك المركزي البريطاني السماح للرئيس الفنزويلي المطعون في شرعيته نيكولاس مادورو، بسحب وديعة من الذهب تقدر بـ1.2 مليار دولار. ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة، أن رفض سحب الوديعة جاء بعد طلب مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية بينهم وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون، من نظرائهم البريطانيين عزل نظام مادورو عن الأصول التي يملكها في الخارج، حسب ما نقلته قناة "الحرة" عن وكالة "بولمبرغ" الأمريكية أمس الجمعة. وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى اعترفت الأربعاء، بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو رئيساً مؤقتاً للبلاد. وأضافت الوكالة، أن المسؤولين الأمريكيين إلى تحويل الأصول المملوكة لفنزويلا في الخارج إلى غوايدو.

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