كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطر تزرع أسطح المدارس لتصدير وهم التماسك أمام المقاطعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تميم تفاجأ بتدهور أحوال قطر بعد المقاطعة العربية، فلجأ إلى تخدير القطريين بأكاذيب الاكتفاء الذاتي، ودشن مبادرة بعنوان "خير قطرنا" المنبثقة عن حملة "صحتك أولا، بدعوى تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة في قطر وإنتاج أطنان من الفواكه والخضراوات من خلال البيوت الخضراء في المدارس القطرية.

وكانت "صحتك أولاً" قد أدخلت منذ عام 2012 أكثر من 130 بيتاً أخضر إلى المدارس القطرية بهدف تشجيع طلاب المدارس على الزراعة وتناول الأكل الصحي وانتهاج أنماط الحياة الصحية لإعداد أجيال معافية تستطيع تحقيق رؤية قطر 2030.

وروجت قطر لنجاح الحملة ومساعدتها في تعزيز الأمن الغذائي لقطر، حيث أدخل تميم شعبه عالم من الأكاذيب للتغطية على نزيف الخسائر بعد المقاطعة العربية لدويلته بسبب دعم الإرهاب.

ومما يكشف زيف هذه المشاريع كون تربة قطر غير صالحة للزراعة بسبب ندرة المياه وارتفاع درجة الحرارة. يضاف إلى ذلك التكلفة المتزايدة لتحلية مياه البحر، ما يبدد أكاذيب تميم بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.