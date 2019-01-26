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أعلنت شابة هنغارية، تدعى جوهانا في عقدها الثاني، إسلامها بمسجد ولاد إبراهيم وسط مدينة الناظور، بعد ظهر اليوم الجمعة، واختارت اسم جيهان كاسم جديد ستحمله في وثائقها الثبوتية بعد اعتناقها لدين الإسلام.
الوافدة على الإسلام تم تلقينها الشهادتين من طرف خطيب المسجد مباشرة بعد إنتهاء صلاة الجمعة، وسط جموع المصلين، وبحضور أحد أصدقائها في الدراسة الذي رافقته من هنغاريا إلى المغرب.
وأكدت الوافدة على الإسلام، جيهان والبالغة من العمر 21 سنة، أن إعتناقها لدين الإسلام جاء بعد بحث طويل، وإنطلاقا لمخالطتها للمسلمين بالمهجر، خصوصا زملاءها في الدراسة، مقتنعة أن هذا الدين دين تسامح ونبذ للعنف.
كانت هذه تفاصيل خبر في مشهد مؤثر.. هنغارية تعلن إسلامها من أحد مساجد الناظور -صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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