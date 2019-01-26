حالة الطقس: أجواء صافية ودرجات الحرارة أعلى من المعدل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الجو، اليوم السبت، صافيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدلات السنوية لهذا الموسم.
وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى أنه من المحتمل أن تسقط أمطار محلية في جنوبي البلاد.
أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 19 – 7، الخالصة (كريات شمونه) 21 – 9، صفد 16- 8، طبرية 22 – 10، الناصرة 19 – 8، حيفا 22 – 11، يافا 23 – 11، القدس المحتلة 19 – 9، عسقلان 23- 12، عين جدي (البحر الميت) 25 – 16، بئر السبع 26 – 8، أم رشرش (إيلات) 24 – 17.
ويتوقع، يوم غد الأحد، أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتهب رياح معتدلة حتى نشطة. وخلال ساعات الليل يتوقع أن تسقط أمطار محلية في شمالي البلاد.
كما يتوقع أن يتحول الطقس إلى شتائي يوم الإثنين، مصحوبا بعواصف رعدية، وتصل الأمطار إلى شمالي النقب.
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