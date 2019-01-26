خسائر بشرية ومادية بسبب موجة برد في تونس والجزائر

قتل شخصان اثنان في تونس نتيجة موجة برد وسوء الأحوال الجوية المستمر منذ أيام والذي امتد لجارتها الجزائر.
وقالت وزارة الداخلية التونسية أمس الجمعة في بيان لها إن "الجهود جارية لانتشال جثة امرأة جرفت مياه الفيضانات سيارتها، دون أن تحدد مكان وقوع الحادث".
وأفادت إذاعة "موزايك" المحلية بأنه تم العثور على رجل يبلغ من العمر 40 عاما، يعاني من مشاكل عقلية، ميتا بعد أن قضى ليلته خارج منزله في ولاية جندوبة شمال شرق البلاد.
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