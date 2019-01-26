بومبيو: ما حدث في بنغازي لدبلوماسيينا لن يتكرر في كركاس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن بلاده لن تسمح بتكرار ما حدث في مدينة بنغازي الليبية ضد الدبلوماسيين الأمريكيين، الذين تم قتلهم هناك.

وأضاف بومبيو خلال تصريحات له، أن الدبلوماسيين الأمريكيين في العاصمة الفنزويلية كركاس بخير، وأن الإدارة تتابع الموقف عن كثب على مدار الساعة.

وأكد بومبيو أنه ليس هناك أولوية لوزارة الخارجية الأمريكية أهم من الحفاظ على أمان وسلامة جميع الأشخاص في البعثات الأمريكية الدبلوماسية.

وتابع بومبيو أن واشنطن أوضحت لنظام مادورو، أنه ليس لديه الحق في اتخاذ قرار قطع العلاقات مع الولايات المتحدة أو طرد الدبلوماسيين.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن واشنطن لا تعترف إلا بالرئيس المؤقت الجديد خوان جوايدو، رئيسا للبلاد وأنه هو من طلب أن تبقى البعثة الأمريكية.

ووصف بومبيو الدول التي أعلنت تأييدها لنظام مادورو مثل إيران وكوبا وغيرهما، بأن سجلهم في انتهاك حقوق الإنسان ضد مواطنيهم حافل.



وأوضح بومبيو أن الأسباب مختلفة قليلا بالنسبة لروسيا والصين، وأن لديهما مصالح شخصية تسعيان للحفاظ عليها ما دفعهما لتأييد مادورو.

وبسؤال وزير الخارجية الأمريكية، عن نية بلادة التدخل عسكريا في فنزويلا إذا لزم الأمر لحماية الدبلوماسيين الأمريكيين هناك، أجاب بومبيو أن الولايات المتحدة ستفعل ما يجب القيام به للتأكد من سلامة الدبلوماسيين.