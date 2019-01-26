فنزويلا: دعم روسيا لنا متوافق مع القانون الدولي

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نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا
اعتبر وزير خارجية فنزويلا خورخي أريسا، اليوم الجمعة، أن موقف موسكو الداعم للشرعية في كاراكاس ينطلق من احترامها للقانون الدولي، مشيدا بالجهود الدبلوماسية الروسية التي أدانت تصرفات أمريكا في بلاده، قائلا: "لقد عبرت موسكو عن هذه الآراء، احتراما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئه الأساسية، وأن فنزويلا مهتمة بمواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية مع روسيا، ونشدد على أن علاقات التعاون بين روسيا وفنزويلا عميقة ومخلصة، فلذلك هناك رغبة دائمة بمنحها المرونة لتعزيز مشاريعنا".
وكانت العاصمة الفنزويلية كاراكاس قد شهدت، يوم الأربعاء الماضي، مظاهرات ضد الرئيس نيكولاس مادورو، وفي اليوم ذاته أعلن خوان جوايدو، رئيس البرلمان ذي الغالبية المعارضة، نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد.اقرأ أيضا| روسيا: تصرفات واشنطن تجاه فنزويلا تزيد اشتعال الأزمةوأصدرت الولايات المتحدة، في وقت سابق اليوم،
وكانت العاصمة الفنزويلية كاراكاس قد شهدت، يوم الأربعاء الماضي، مظاهرات ضد الرئيس نيكولاس مادورو، وفي اليوم ذاته أعلن خوان جوايدو، رئيس البرلمان ذي الغالبية المعارضة، نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد.
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وأصدرت الولايات المتحدة، في وقت سابق اليوم، أمرا يقضي بأن يغادر موظفوها غير الأساسيين البعثات الدبلوماسية التابعة لها في فنزويلا، في الوقت الذي أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إغلاق سفارة بلاده وكل قنصلياتها في الولايات المتحدة. ولم تحدد وزارة الخارجية الأمريكية عدد الدبلوماسيين الذين سيبقون في فنزويلا.
وطلبت إدارة الرئيس دونالد ترامب من المواطنين الأمريكيين المقيمين في فنزويلا أو المسافرين إليها بأن يفكروا جديا بمغادرة هذا البلد. (التفاصيل)
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