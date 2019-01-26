الان تتابع مايكل بلومبرغ: ترامب رئيس فاشل! والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نيويورك- الخليج 365:

قال رئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرغ إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فاشل وفي كلمة أمام رواد أعمال من الحزب الديمقراطي، قال الملياردير وقطب الإعلام، الذي يُرجح ترشحه لانتخابات الرئاسة في 2020: أعتقد أن من الواضح أن هذا الرئيس لا يمكن مساعدته في هذه المرحلة، وأن الإسناد الذي يحاول موظفوه تقديمه في المكتب البيضاوي لا يجدي نفعاً.

وقال بلومبرغ الذي تولى رئاسة نيويورك 3 فترات ولمح مراراً إلى احتمال خوضه انتخابات الرئاسة في 2020: الرئيس يرسب فقط في كل امتحان.

وأوضح بلومبرغ أنه ناقش زعماء الحزب الديمقراطي ومع مسؤولين في ولايتي أيوا، ونيوهامبشر أقرب منافسات للترشيح، لكنه قال حين سئل عن احتمال خوضه للسباق، إنه لم يتخذ قراراً بعد.

وقال: سيكون أمراً عظيماً أن أصبح رئيساً للولايات المتحدة لكن عليك النظر فيما يمكن أن تفعله في القطاع الخاص، وفي فرص انتخابك، عائلتك وحياتك الخاصة…وشركتك. لا أحب الانسحاب من التحديات لكنني أمام تحديات متعددة.

وكانت مجلة فوربس قدرت في العالم الماضي ثروة بلومبرغ بأكثر من 50 مليار دولار.وستمكنه أمواله من تمويل حملته لكن ذلك سيثير على الأرجح انتقادات ديمقراطيين آخرين منافسين.