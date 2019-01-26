الأمم المتحدة تعين فريق التحقيق في قتل جمال خاشقجي خاشقجي

كلف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فريقا من الخبراء الدوليين بالتحقيق فى قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده فى أسطنبول في الثاني من 2 أكتوبر / تشرين الأول الماضي.
و بحسب بيان للأمم المتحدة، ستتوجه أجنيس كالمارد المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالاغتيالات العشوائية والقتل خارج نطاق القانون فضلا عن هيلينا كيندي ودوتيرتي نينو فيرا إلى تركيا خلال الفترة من الثامن والعشرين من يناير/كانون الثاني الجاري إلى 3 فبراير/شباط المقبل للبدء في عملهم ضمن لجنة التحقيق.
ونقلت وكالة رويترز عن كالمارد قولها "إنها سترأس اللجنة التى تتولى تقييم الأحداث وتحديد طبيعة ومدى إمكانية أن تكون دول أو أفراد مسؤولين عن الجريمة".
و أشارت المسؤولة الأممية إلى أنه سيتم تقديم نتائج التحقيق والتوصيات التى ستخلص اللجنة إليها في تقرير لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة خلال جلسته المنعقدة في يونيو/حزيران 2019.
وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو قد قال الخميس إنه حان الوقت لتحقيق دولي فى قتل خاشقجي و إن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أمر بالتحضير لهذا الأمر.
وكان خاشقجي صحفيا معروفا بأرائه المعارضة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان و قد أثار قتله ردود فعل دولية واسعة .
وأصدرت السعودية بيانات متضاربة بشأن مصيره، ثم قالت إنه قتل وإن جثته قطعت بعد "شجار" نشب عقب فشل محاولات إقناعه خلال وجوده في القنصلية بالعودة إلى بلاده.
وبالرغم من التحقيق التركي-السعودي المشترك، وتفتيش القنصلية ومقر أقامة القنصل السعودي وأماكن أخرى، مع مسؤولين سعوديين، فلا يزال مكان جثة خاشقجي مجهولا حتى الآن.
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