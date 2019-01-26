دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper إجلاء 500 راكب من قطار ألماني بعد تهديد بوجود قنبلة

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الجمعة، إجلاء 500 راكب من قطار ألماني، إثر تهديد بوجود قنبلة على متن القطار.

ولم توضح الشرطة الألمانية بعد تفاصيل الحادث ولا وجهة القطار.