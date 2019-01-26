"الليكود" يمنع نجل شارون من الترشح في قائمته لانتخابات الكنسيت

منعت محكمة تابعة لحزب "الليكود" الحاكم في إسرائيل، طلب غلعاد ​شارون​، نجل رئيس الحكومة وزعيم الحزب الأسبق أرئيل شارون، من الترشح في قائمة الحزب، لانتخابات الكنسيت التي ستجري في نيسان المقبل.

واعتبر غلعاد شارون (53 عاما) إن قرار "الليكود" هو قرار سياسي، ينبع من مصالح شخصية تتعلق بتلك الأسباب، ورد الحزب بالقول إن شارون الابن التحق بالحزب قبل أقل من 3 سنوات، مشيرا إلى أن "النظام الداخلي للحزب، يُجبر المُترشح في قائمته، أن يكون له أقدمية أكثر من هذه المُدة في صفوف الحزب".

ومن المعروف أن أرئيل شارون كان على علاقة سيئة مع رئيس ​الحكومة الإسرائيلية​ الحالي، وزعيم الحزب بنيامين نتنياهو. وتضعضعت شعبية شارون في "الليكود"، في أعقاب انسحابه من ​قطاع غزة​ في العام 2005، وانخفضت تلك الشعبية تماما، حين انشق شارون من الحزب، وأقام حزب "كاديما".

وكان حزب "الليكود"، قد سمح لشخصيات أخرى بشكل استثنائي، بالترشح للكنيست ضمن قائمته، قبل إتمامهم مدة الـ3 سنوات في عضوية الحزب، كوزير الإسكان يوآف غلانت، الذي التحق بـ"الليكود" من حزب "كولانو".