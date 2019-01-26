"رويترز": انتشال جثة طفل سقط في بئر في اسبانيا

افادت وكالة "رويترز" أن "رجال الاتقاذ انتشلوا جثة الطفل جولين، الذي سقط في بئر ضيقة الفوهة وعميقة للغاية، وذلك بعد أسبوعين من أعمال الحفر وعمليات الانقاذ في اسبانيا".
واضافت: "سقط جولين البالغ من العمر سنتين يوم 13 الشهر الجاري في بئر عمقها 100 متر وعرضها 25 سنتيمترا، وذلك أثناء تنزه أسرته في أرض خاصة في توتالان في ملقة"، لافتة الى أنه "عمل حوالي 300 رجل إنقاذ لمدة أسبوعين ليلا ونهارا من أجل الوصول إلى الطفل، وبلغت تكلفة محاولة الإنقاذ زهاء 500 ألف جنيه استرليني، حيث تم حفر نفقين للوصول إلى المنطقة التي يعتقد أن الطفل علق بها".
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