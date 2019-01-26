أوساط للجمهورية: ليس بمجرد اتفاق الحريري وبري تنعقد جلسة حكومية

أشارت أوساط "​التيار الوطني الحر​" الى أن رفض رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ عقد جلسة للحكومة يعود أولاً لكون عون لا يقبل أن يتلقّى عبر الأثير اقتراحات سياسية فيما هو صاحب شأن دستوري وقرار لا يمكن أحدٌ أن يتجاوزه"، معتبرة أنه "ليس بمجرد اتفاق رئيسَي المجلس والحكومة على عقد جلسة للحكومة المستقيلة يمكن أن يترجم ذلك أمراً واقعاً، واذا كان رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ قد توافقا على هذه الجلسة فليس بالضرورة أن تُعقَد، فقد ولّت مرحلة استضعاف الرئيس باتفاقات ثنائية بين رئاستي المجلس والحكومة، كما كان يحصل في التسعينات، واليوم هناك رئيس جمهورية لا يمكن تجاوزُه لا دستورياً ولا وطنياً".

ولفتت الاوساط الى أن "موافقة رئيس الجمهورية على عقد هذه الجلسة تعني اختزال توقيعه الدستوري على تشكيل حكومة جديدة، وهذا التوقيع لا يُمَس لأنه يعني قوة موقع الرئاسة وقدرته وتأثيره، كذلك يعني التسليم بعدم تشكيل حكومة الى مرحلة يمكن أن تمتدّ الى نهاية العهد، وهذا ما لا يقبله رئيس الجمهورية، لأنه عنوانٌ للفراغ، ولأنه يحوّل العهدَ عهد تصريف أعمال، فمَن يضمن إذا قبل عون بعقد هذه الجلسة وهو يرفض أن لا تتحوّل الحكومة المستقيلة حكومة دائمة بذريعة تصريف الاعمال ومعالجة القضايا الملحّة".

وشددت الاوساط على أن "القبول بعقد الجلسة يعني التسليم بإلغاء نتائج ​الانتخابات النيابية​، والمجلس النيابي الجديد وقانون الانتخاب، ويعني أنّ الدولة بكل مؤسساتها اصبحت في وضعيّة ​تصريف الأعمال​، فماذا لو انعقدت الجلسة واتُّخذ ايّ قرار وتقدّم نائب بطعن في القرار؟ "، معتبرة إنّ "هذا سيشكل إخلالاً بالدستور وسابقة خطيرة لا يمكن تكريسها".