قرطباوي: الدولة اللبنانية أنجزت كلّ ما يمكن القيام به في قضية الصدر

شدّد وزير العدل السابق ​شكيب قرطباوي​ على أن ​الدولة اللبنانية​ "أنجزت كلّ ما يمكن القيام به في قضية ​الامام موسى الصدر​ ورفيقيه، وعيّنت لجنة قضائية وأمنية لمتابعة الملف، وانتقلت إلى ​ليبيا​ مرات عدة وقابلت مسؤولين ليبيين، لكن النتيجة لم تكن كما توخيناها جميعاً".

وأضاف في تصريح لـ"الشرق الاوسط"، "مَن أخفى الإمام الصدر ورفيقيه هو نظام معمّر القذافي، فلماذا نحوّل القضية إلى صراع لبناني داخلي؟ ولماذا نحمّل السلطات الليبية الحالية مسؤولية المأساة وهي غارقة في فوضى داخلية لا تستطيع الخروج منها؟ وهل يعقل الإساءة إلى ​الدول العربية​ الشقيقة بهذه الطريقة؟"، مؤكداً أن "​وزارة العدل​ لم تقصّر بدورها، في أي مرحلة من المراحل، حتى قبل رحيل القذافي".