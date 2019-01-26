الصمد: لم نلمس أي جدية في التعاطي مع موضوع تأليف الحكومة

لفت عضو "​اللقاء التشاوري​" النائب ​جهاد الصمد​ في حديث صحافي الى انّ "اللقاء" لم يلمس حتى الآن اي جدية في التعاطي مع موضوع تأليف الحكومة وتمثيله فيها"، مؤكدا "عدم القبول بتكرار التجربة الماضية فهي تجربة انتهت ولن نقبل إلّا بممثل حصري لنا مئة في المئة، بحيث يكون احد اعضاء "اللقاء" او احد الاسماء الثلاثة التي طرحناها"، مضيفا: "خلافنا ليس مع ​رئيس الجمهورية​ او مع الوزير ​جبران باسيل​، وإنما هو مع تيار "المستقبل".

ورفضَ الصمد الثلث المعطّل الذي يسعى البعض للحصول عليه "لأنه يفرّط بمقام ​رئاسة الحكومة​، وعلى رئيس الحكومة ان يتصدى لهذا الامر ونحن ضد التفريط بصلاحياته".