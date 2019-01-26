"الجمهورية": القوات غير معنية بمسألة تبادل الحقائب لتأليف الحكومة

أشارت مصادر حزب "القوات اللبنانية" أن "أي لقاء يعقد بين رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ ورئيس حزب القوات ​سمير جعجع​ سيدرج في سياق المشاورات الحكومية التي يجريها الرئيس المكلّف مع القوى السياسية الشريكة في الحكومة كما الحليفة، حيث تكون مناسبة للتشاور السياسي في اكثر من ملف".

ولفتت الى انّ "جعجع سيشدّد على ضرورة، إمّا تأليف الحكومة وفق نظرة ورؤية كل من ​رئيس الجمهورية​ ورئيس الحكومة، وأن تؤلّف فوراً، وإمّا الذهاب الى تفعيل حكومة تصريف الاعمال لأنّ الوضع الاقتصادي لم يعد يتحمّل مزيداً من الانتظار".

وأوضحت المصادر ان "لا شيء لدى "القوات" حول موضوع تبادل الحقائب"، مؤكدة انه "عندما طرح هذا الامر للمرحلة الثانية التي كان خلالها يتمّ التفاوض ليكون جواد عدرا هو المرشّح ـ المخرج للأزمة القائمة في تلك الفترة، فتح الحريري موضوع الحقائب مع جعجع وطرح ان تبقى حقيبة الاعلام مع "القوات" على أن تتخلى عن حقيبة الثقافة، إلّا انّ جعجع رفض مؤكداً التمسّك بالحقائب التي حصلت عليها القوات، فقال الحريري له حرفيّاً: "حكيم، أنا أطرح هذا الأمر فقط لمجرد السؤال لأنني اعتبر انّ "القوات" ضَحّت بما فيه الكفاية وقدّمت تسهيلات بما فيه الكفاية كمّاً ونوعاً، وبالتالي أنا لا ألومها بأي شيء ونؤيّد ما تؤيّدونه"، مضيفة: "هذا ما حصل حرفياً، من هنا "القوات" غير معنية بكل هذا النقاش، علماً انّ العقدة الاساس ليست في الحقائب، بل هي في مكان آخر".